Ocak-Mart 2026 itibarıyla, toplam finansal yükümlülük 6.6 trilyon lirayı aştı

Merkez Bankası tarafından hazırlanan yılın ilk “Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2026”, alım gücü hızla düşen yurttaşın finansal borçlarının yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Üstelik milli gelire oranı da artıyor.

Rapora göre Ocak-Mart 2026 itibarıyla hanehalkının finansal yükümlülükleri (borç), Ocak-Mart 2025’e (yıllık) kıyasla yüzde 50.3 artarak 6 trilyon 636 milyar liraya ulaştı. Bu borçların gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı da yüzde 9.2’den yüzde 10.1’e yükseldi. Bu kapsamda en önemli borç kalemi ise bireysel kredi kartları (BKK). Bu tür borçlar yıllık bazda yüzde 53.6 artışla 3 trilyon 177 milyar liraya yükselirken GSYİH’ye oranı da yüzde 4.3’ten yüzde 4.8’e çıktı. Bu noktada kart borçlarına “taksitli” ve “taksitsiz” şekilde bakmak da önemli. Buna göre taksitli BKK borçları yüzde 69 artışla 1 trilyon 188 milyar lira, taksitsiz BKK borçları yüzde 45.7 artışla 1 trilyon 989 milyar lira oldu. İçinde kredili mevduat hesaplarının (ek hesap) da olduğu ihtiyaç kredisi borçları ise yüzde 53.7 artışla 2 trilyon 522 milyar lira, GSYİH’ye oranı da yüzde 3.4’ten yüzde 3.8’e tırmandı. Ek hesap borçları ise yüzde 67.2 artışla 898 milyar lirayı gördü. Bunların yanında hanehalkı, özellikle bankaların tahsili gecikmiş alacaklarını (batık krediler) sattıkları varlık yönetim şirketlerine de önemli ölçüde borçlu. Yurttaşın bu tür şirketlere borcu yıllıkta yüzde 67.7 artışla 132 milyar liraya çıktı. Öte yandan Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre hanehalkı borcunun GSYİH’ya oranı artsa da emsal ülke değerleri ve uzun dönem ortalamasının “belirgin” altında kalmaya devam etti.