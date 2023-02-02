Ocakta rekor dış ticaret açığı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:17

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:20

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi yeni yılın ilk ayında rekor dış ticaret açığı verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan geçici verilere göre ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise 33,7 milyar dolar oldu. Bu rakamların ardından dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

İTHALATTA ENERJİ FATURASI

Bakan Muş ithalatta enerji faturasına dikkat çekti. Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatı kaynaklıdır. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar düzeyine yükselmiştir" diye konuştu.

Bakan Muş enerji ile birlikte altın ithalatının etkilerine de vurgu yaptı. Muş ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükselmiştir" dedi.