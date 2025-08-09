ODTÜ işçileri ‘hayır’ grevinde

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında imzalanan protokole göre, birinci yıl ikinci altı ayda aylık brüt çıplak ücretlere bin 500 lira seyyanen zam yapılmış, sonrasında da yüzde 11 oranında zam verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmeler sırasında birinci yıl ikinci altı ay için gerçekleşen enflasyon yani yüzde 16.67 oranında zam verileceğini duyurmuş, ancak sonrasında bu teklif hükümet tarafından geri çekilmişti. Bu durum uzun süre tartışma konusu olmuştu. Sonrasında da hükümet ikinci altı ayda günlük 50 lira zam vermiş, sendikalar itiraz etse de anlaşma sağlanmıştı.

BAĞLAYICILIĞI YOK

Buna karşın protokolün sendikaların imzaladıkları sözleşmeler için kesin bağlayıcılığı yok. ODTÜ’deki yaklaşık 700’ü aşkın işçi de birinci yıl ikinci altı ayda hükümetin ilk teklifi olan yüzde 16.67 oranında zam istiyor. ODTÜ işvereni ise bunu kabul etmedi. Protokoldeki zam oranlarının uygulanacağını bildirdi.

İŞÇİ YETERLİ BULMADI

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, hükümet ile imzalanan çerçeve protokolün prensip anlaşması olduğunu, sendikalar için bağlayıcılığı bulunmadığını söyledi. ODTÜ’de oylama yaptıklarını işçilerin protokoldeki zam oranlarını yeterli bulmadıklarını dile getiren Özgen, “Çerçeve protokolü işçilerin içine sinmedi. Özellikle birinci yıl ikinci altı ay zammında anlaşmazlık var. İşçiler yüzde 11’lik oranı düşük buluyor. Hükümetin ilk teklifi olan yüzde 16.67’nin uygulanmasını istiyor” dedi. Yine çerçeve protokole göre, ağır işler dışında çalışan işçilere yüzde 3 oranında ilave prim verilmesi öngörülmüştü. Özgen, “Biz bu oranın da yüzde 3 değil, yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

İşyerine özgü sorunları da olduğunu dile getiren Özgen, şunları söyledi:

“Esnek ve kuralsız çalışma uygulaması var. Arkadaşlarımız cumartesi ve pazar günleri de çalışmak zorunda kalıyorlar. Biz cumartesi gününün akdi tatil, pazar gününün de resmi tatil olmasını istiyoruz. İşçiler hafta tatilini yapamıyor. Aileleriyle birlikte olamıyor. İşveren ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ücret maddelerinde çerçeve protokolü öne sürüyorlar. Talebimiz olan maddelerde ısrarımızı sürdüreceğiz. Cumartesi-pazar izin konusu kırmızı çizgimiz.”