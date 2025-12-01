Cumhuriyet Gazetesi Logo
OECD en çok büyüyen ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada?

1.12.2025 14:05:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye ekonomisi, 2025’in üçüncü çeyreğinde büyüme kaydetti ve arka arkaya büyüme serisini sürdürdü. Açıklanan verilere göre Türkiye, büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında dördüncü, G20 ülkeleri arasında ise beşinci sırada yer aldı.

Türk ekonomisi, 2025’in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydetmiş oldu. Bu oranla, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

OECD ÜLKELERİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ

Üçüncü çeyrekte OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme yüzde 10,5 ile İrlanda ve yüzde 3,9 ile Danimarka’da kaydedildi. Polonya yüzde 3,8 büyüme ile üçüncü sırada yer alırken, Türkiye yüzde 3,7 ile dördüncü sırada ve Kolombiya yüzde 3,6 ile beşinci sırada bulundu. Öte yandan, Meksika, Finlandiya ve Japonya ekonomisi aynı dönemde küçüldü. Japonya yüzde 1,8 daralmayla en yüksek küçülmeyi yaşarken, Finlandiya yüzde 0,6 ve Meksika yüzde 0,1 küçüldü.

G20 ÜLKELERİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ

G20 ülkeleri arasında Türkiye yüzde 3,7 ile beşinci sırada yer aldı. Bu dönemde Hindistan yüzde 8,2 ile en hızlı büyüyen ülke oldu. Hindistan’ı yüzde 5,04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4,8 ile Çin izledi.

