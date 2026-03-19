OECD raporu açıklandı: Türkiye kira artışında açık ara lider! İşte ülkelere göre sıralama...
19.03.2026 16:28:00
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün açıkladığı Konut Kira Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye fiyatlardaki artışla zirvede yer aldı. En üst sıralardaki diğer ülkeler de açıklandı. İşte konut kiralarının en çok arttığı ülkeler...

Türkiye'de yüksek enflasyonla geçim sıkıntısı başta barınmadaki sorunlarla kendini gösteriyor.

Ev almak her geçen gün Türkiye'de daha zor bir hal alırken konut kiralarındaki artış da dikkat çekiyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri bu artışta Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığını gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini 17 Mart'ta açıkladı.

 

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi.

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) konut fiyat endeksi verilerine göre Türkiye, 2015-2025 yılları arasında hem konut fiyatları hem de kira artışında yüzde 1000'i aşan nominal artışlarla OECD ülkeleri arasında açık ara zirvede yer almaktaydı.

 

OECD'nin son raporuna göre Türkiye 2026'nın ilk çeyreğinde de Konut Kira Fiyat Endeksi'nde açık ara zirvede yer aldı.

 

İşte 2026'nın ilk çeyreğinde OECD Konut Kira Fiyat Endeksi'nde en üst sıralarda yer alan ülkeler ve endeks değerleri:

Japonya: 101

Güney Kore: 110

Fransa: 111

İsviçre: 114

İspanya: 115

Finlandiya: 118

Almanya: 119

Hollanda: 133

Meksika: 135

Birleşik Krallık: 135

Kanada: 140

Kolombiya: 153

 

Estonya: 168

Litvanya: 187

Macaristan: 210

Türkiye: 1969

