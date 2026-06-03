OECD Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü, bütçe açığı beklentisini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, enerji fiyatları ve enflasyona dikkat çekerken, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

OECD 2026 BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 3,1’E ÇEKTİ

OECD, mart ayında yüzde 3,3 olarak açıkladığı Türkiye’nin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1’e düşürdü.

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin, "2026'nın ilk yarısındaki başındaki zayıflamanın ardından Ortadoğu'daki çatışmaların olumsuz etkilerinin hafiflemesiyle iç talebin toparlanması ve 2026'da yıllık büyümenin yüzde 3.1'e ulaşması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kuruluş, Türkiye için 2027 büyüme beklentisini ise yüzde 3,8 seviyesinde sabit bıraktı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DE GERİLEDİ

OECD, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini de aşağı yönlü güncelledi. Buna göre kuruluş, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e düşürdü.

2027 yılına ilişkin küresel büyüme beklentisi ise yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseltildi.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON UYARISI

Raporda, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.

OECD, enerji ve gübrede ithalata bağımlı olan Türkiye’de bu gelişmelerin cari açık ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin ağırlıklı olarak Basra Körfezi bağlantısı olmayan bölgelerden ithal edilmesi nedeniyle arz riskinin düşük olduğu ifade edildi.

FAİZ VE BÜTÇE AÇIĞI DEĞERLENDİRMESİ

OECD, Türkiye’de enflasyonun hızlı şekilde düşürülmesinin temel politika önceliği olması gerektiğini vurgularken, gerekli görülmesi halinde Merkez Bankası’nın faiz artırabileceğini belirtti.

Raporda ayrıca, artan faiz yükü ve enerji desteklerinin etkisiyle bütçe açığının geçen yılki yüzde 2,9 seviyesinden bu yıl yüzde 3,3’e, gelecek yıl ise yüzde 3,4’e yükseleceği öngörüldü.

OECD, Temmuz 2025’te başlayan faiz indirimlerine verilen aranın emtia fiyatları yüksek kaldığı sürece devam edeceğini, politika faizinin ise 2027 sonuna kadar yüzde 20 seviyesine gerilemesinin beklendiğini aktardı.