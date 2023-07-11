‘Öğrenciler borç batağında’

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Barut şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından YLSY programı kapsamında yurtdışına gönderilen bursiyerlerin dövize endeksli tazminat borçlandırılması vahim sonuçlar doğurdu. Borçları milyonlarca liralara ulaşan öğrenci ve aileleri ödeme yapamaz duruma düştü. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sürede borçlarını ödeyemeyen bursiyer ve kefilleri aleyhine Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde milyonlarca liralık tazminat davaları açılmakta.”