Öğrencilerin beslenmesi aileleri zorluyor: Aylık masraf 3 bin TL’yi geçti

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte aileler için beslenme çantası hazırlamak ciddi bir maliyet sorunu haline geldi. Devam eden gıda fiyatlarındaki artış, beslenme çantası enflasyonunu yükseltti ve günlük öğün hazırlamak aile bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ MALİYETİ

Çantaya konulan temel gıda ürünleri fiyatları şu şekilde:

200 ml meyve suyu: 15 TL

15 TL 200 ml süt: 14 TL

14 TL Bir adet muz: 15 TL

15 TL Bir adet elma: 14 TL

Basit bir günlük öğün, simit, peynir, meyve suyu ve kuruyemişten oluştuğunda maliyet en az 142,5 TL’ye ulaşıyor. Daha kapsamlı öğünler günlük 200 TL’ye çıkıyor. Haftalık maliyet 800 TL’yi, aylık ise 3 bin TL’yi aşıyor. Çocuk sayısı arttıkça bu yük iki çocuk için 6 bin TL, üç çocuk için ise 9 bin TL’ye kadar yükseliyor.

ARTAN FİYATLAR ÖĞRENCİ BESLENMESİNİ ETKİLİYOR

Derin Yoksulluk Ağı’nın Eylül 2024 araştırması, artan fiyatların öğrencilerin beslenmesini olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, yoksulluk koşullarında yaşayan öğrencilerin yüzde 47,3’ü okul kantininden alışveriş yapamıyor. Sadece yüzde 32’sine düzenli olarak beslenme çantası hazırlanabiliyor.

TBMM LOKANTASI FİYATLARI TEPKİ TOPLUYOR

Aileler çocuklarının beslenmesi için mücadele verirken, TBMM lokantasındaki menü fiyatları tartışma yarattı. Kamuda geçen yıl tasarruf genelgesi kapsamında okullarda yemekler kaldırılmışken, sosyal medyada paylaşılan bir menüde çorba, ana yemek, salata, tatlı ve içecekten oluşan tam menünün sadece 226 TL’ye sunulduğu görüldü. Bu durum, kamu kaynaklarının dağılımı konusundaki tepkileri artırdı.