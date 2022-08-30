Okul çantası en az 600 liraya dolacak

30 Ağustos 2022 Salı, 11:46

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kırtasiye masrafları ise yakıcı bir hal aldı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, bir çantanın 600 ile 800 liraya dolacağını belirtti. Yüksek fiyatlar nedeniyle merdivenaltı üretime yönelmek zorunda kalan aileler için uyarıda bulunan Şendil, "Veliler, merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı" dedi.

YÜZDE 80 ZAM

Şendil, alım gücü ve tercihlere göre farklı fiyatta ürünlerin piyasada yer aldığını ifade ederek, dünyadaki ve Türkiye'deki enflasyonist durumdan kaynaklı diğer tüm ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de fiyat artışının söz konusu olduğunu dile getirdi. Geçen seneyle bu yılı kıyasladığında ürün bazında ortalama yüzde 80'lere varan fiyat artışı olduğu bilgisini veren Şendil, şunları kaydetti: "Bazı ürünlerdeki artış oranının yüzde 40'larda kaldığını da söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 600 ila 800 liraya dolacak. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı ürün fiyatları bulunuyor. Örneğin 100 liraya da okul çantası alabilirsiniz, 600 liraya da. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Şendil, "Velilerimizin, kendilerine 12 ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Şendil, sektör olarak taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadele ettiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Yani tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalı, ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeli."







