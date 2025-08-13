Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 15:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Okul servisi ücretlerine dev zam talebi: 2025-2026 eğitim yılı öncesi kritik uyarı!

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul servisi ücretlerine zam talebi gündeme geldi. Servisçiler, artan maliyetler nedeniyle fiyatların zamlanmasını istiyor. Veliler ise olası zamların bütçeleri zorlayacağından endişe ediyor.

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren okul servisi işletmeleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam taleplerini açıkladı. Ankara’da yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 oranında artış talep edildi. Ankaralı servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığını belirterek bu nedenle yüzde 50’lik talepte bulunduklarını ifade etti.

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFELER

0-3 kilometre mesafede taşıma ücreti 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya yükselecek. 3-6 kilometre arası öğrenci taşımacılığı ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya çıkacak.

VELİLER YÜKSEK ÜCRETLERDEN ENDİŞELİ

Veliler, okul seçiminde maliyet ve mesafe avantajına dikkat etseler de talep edilen yeni ücretleri yüksek buluyor.

SERVİSÇİLER ZAM TALEBİNDE ISRARLI

Servis aracı sahipleri ise geçim sıkıntısı yaşadıklarını, borç taksitlerini ödeyemediklerini ve zammın gerekli olduğunu dile getiriyor. Kendi çocuklarının da okula gittiğini belirten servisçiler, bu durumun herkesi etkileyen bir döngü oluşturduğunu söylüyor.

 

