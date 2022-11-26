Ömer Koç'tan uyarı: Belirsizlik süreci sona ermeyecek
Koç Topluluğu’nun “Anadolu Buluşmaları”nın 30’uncusu, dün yurtiçi ve yurtdışındaki 10 bini aşkın bayi ve yetkili servisin katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.
Burada bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, küresel ve ulusal ölçekteki ekonomik ve politik gelişmelere dikkat çekerek “Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeri ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek” dedi.
Koç ayrıca, Atatürk’ün miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerine sarılarak, Türkiye ve Koç Topluluğu’nun daha da parlak olacağına inandıkları ikinci asrına emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.
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