ON Dijital Bankacılık’tan Visa ile yurtdışına hızlı ve ücretsiz para transferi dönemi başladı

ON Dijital Bankacılık, Visa işbirliğiyle hayata geçirdiği yurtdışına para transferleri işlemlerinde yepyeni bir dönem başlattı. Burgan Bank’ın dijital bankacılık platformu ON Dijital ile yapılacak transferlerle müşteriler; Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye Euro, Sterlin, Amerikan Doları ve Kanada Doları gönderebiliyor. Dakikalar içerisinde gerçekleşen işlemlerde kullanıcılar yurtdışına döviz göndermek için hiçbir masraf, ücret veya komisyon ödemiyor.

Rahat bankacılık deneyimini kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefleyen ON Dijital’in tek avantajı yurtdışına para transferleriyle sınırlı değil. Haftanın 7 günü, 24 saat canlı kur ve avantajlı makas oranıyla çapraz döviz kurlarında alım satım yapma imkanı sunan ON FX platformu ve ücretsiz yurtdışı ATM kullanımı da ON Dijital Bankacılık müşterilerini bekliyor.

“TÜRKİYE’DE VİSA İŞ BİRLİĞİYLE ÜCRETSİZ YURTDIŞI PARA TRANSFERİ DENEYİMİNİ BAŞLATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

ON Dijital Bankacılık olarak Visa Direct’in uluslararası hesaba para transferi hizmetini Türkiye’de ilk kez, üstelik ücretsiz sunan banka olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu: