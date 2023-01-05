Onaylanan sanayi kapasite raporu yüzde 8,5 arttı

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:24

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Aralık ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,5 yükselerek 5 bin 39'a çıktı. Aralık 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Aralık 2021’e göre yüzde 8,9 azaldı.

2022'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise 2021'e kıyasla yüzde 5,3 artarak 55 bin 101'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il, 1211 raporla İstanbul, 344 raporla Ankara, 343 raporla İzmir olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Aralık 2021'de 85 bin 460 iken geçen ay yüzde 12,1 yükselişle 95 bin 772'ye ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 3 milyon 870 bin 755 olarak hesaplandı.