OPEC duyurdu: Ekim ayında günlük 100 bin varil üretim kesintisine gidecek
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini ekimde günlük 100 bin varil azaltma kararı aldı.
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve Ekim ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı sona erdi.
OPEC'ten yapılan açıklamada, Ekim ayı için OPEC+ grubunun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı. Böylece grup, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı almış oldu.
Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Ekim'de yapılacağı duyurulurken, gelecek süreçte ihtiyaç duyulması halinde piyasa gelişmelerini ele almak üzere herhangi bir zamanda Bakanlar Toplantısı yapılması çağrısında bulunulabileceği belirtildi.
Video Haberler
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme