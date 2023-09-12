Orta vadeli programın dayanağı yüzde 74 oranında artacak vergiler: Yük yurttaşın sırtına

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvetvekili Vehbi Bakırlıoğlu, OVP’deki vergi geliri ve faiz ödemelerini önceki yılların programları ile karşılaştırdı. Bakırlıoğlu’nun hazırladığı rapor, yurttaşın sırtındaki ağır yükün katlanarak artacağını gösterdi.

Rapora göre bu yıl vergi gelirlerinden 4.2 trilyon TL bekleniyor. Gelecek yıl 7.4 trilyon TL olarak belirlenen hedef, 2025’te 9.5 trilyon TL, 2026’da da 11.3 trilyon TL olarak hedefleniyor. Oysa geçen yıl açıklanan 2023-2025 OVP’sinde 2023 için 3.1 trilyon TL, 2024’te 4.1 trilyon TL ve 2025’te de 4.7 trilyon TL vergi hedefleniyordu.

Rapora göre, 3 yılda vergi gelirleri hedeflerinde çok fazla değişiklik olması ekonomik istikrarsızlığın da göstergesi. İktidarın ekonomik krizin tüm yükünü yurttaşın, dar gelirlinin, çalışanların sırtına yüklediğine işaret edilen raporda, faiz ödemelerinin de katlanarak arttığı belirtildi. Faiz giderlerinin 3.5 kat artacağı belirtilerek, “2023’te 646 milyar TL, gelecek yıl 1.2 trilyon TL, 2025’te 1.8 trilyon TL, 2026’da da 2.2 trilyon TL faiz ödemesi öngörülüyor. Faiz yükü vatandaşın sırtına yüklenecek” dendi.

OVP’de faiz giderlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranının da artacağı görülüyor. 2022’de yüzde 2.1 olan faiz giderlerinin GSYH’ye oranı 2026 yılında 3.6’ya çıkacak. l ANKARA