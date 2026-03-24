Ortalama tutar zorunlu trafikte 46 bin 97 TL, kaskoda 58 bin 643 TL: 4.8 milyon dosya ödendi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı güncel “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri, Ocak-Aralık 2025” raporuna göre Ocak-Aralık 2024 dönemine kıyasla zorunlu trafik sigortasında tazminat konu dosya sayısı yüzde 9.2 artarak 3 milyon 154 bin 98 adet oldu. Toplam tazminat ödemesi ise yüzde 59.3 artışla 145.4 milyar lirayı buldu. Bu verilere göre dosya başına ortalama tazminat ödemesi tutarı da yüzde 45.9 artarak 46 bin 97 liraya çıktı. Zorunlu trafik sigortasında taşıt türüne göre en çok tazminat ödemesi ise yüzde 61.9 artış ve 82.8 milyar lirayla “otomobil” için yapıldı. Otomobilde dosya sayısı yüzde 10.7 artışla 1 milyon 768 bin 503 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 46.3 artışla 46 bin 816 liraya yükseldi.

Kasko sigortasında ise 2025’te dosya sayısı yüzde 11 artışla 1 milyon 601 bin 758 adet, toplam tazminat ödemesi de yüzde 52.1 artışla 93.9 milyar liraya yükseldi. Buna göre dosya başına yapılan ortalama ödeme tutarı yüzde 37.1 artışla 58 bin 643 lira olarak hesaplandı. Kaskoda taşıt türüne göre en çok tazminat ödemesi ise yüzde 57 artış ve 68.5 milyar lirayla yine “otomobil” için yapıldı. Otomobilde dosya sayısı yüzde 14.5 artışla 1 milyon 236 bin 553 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 37.1 artışla 55 bin 358 liraya çıktı.