OSİAD Başkanı Ekinci: İndirimin katkısı pozitif olur
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, sanayi elektriğine yapılan indirimin 2023 üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu ve sanayiciyi rahatlatacağını bildirdi.
Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, sanayi elektriğine yüzde 16’lık indirim yapılmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Ekinci, KOBİ’lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade etti.
2021 VE 2022 ZORLADI
Ekinci, 2021 ve 2022’de elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sanayicileri zorladığını belirterek şunları kaydetti:
“Girdi maliyetleri içinde büyük payı oluşturan enerjinin dünyada fiyatı çok arttı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa da enerji krizi yaşıyor. 2023’e girerken elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir. İndirim oranı ne olursa olsun bunun elbette ki üretime katkısı pozitif yönde olur ve rekabet gücünü artırır. İndirim enerji maliyetlerini düşüreceği için işletmeleri de rahatlatacaktır.”
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