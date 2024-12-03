OSİAD Başkanı Ekinci: Sanayici yatırım yapmıyor faize yöneliyor

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:38

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:38

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) ve İçanadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Başkanı Süleyman Ekinci, sanayinin yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını belirterek “Faiz getirisinin yüzde 50 olduğu bir yerde sanayici yatırım yapmak istemiyor. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

Ekinci, KOBİ’lerin en büyük sorununun finansmana erişim olduğuna dikkat çekerken, geri dönen çek-senetlerde büyük bir artış yaşandığını ayrıca takibe düşen kredilerin oranının da yükseldiğini vurguladı. Son açıklanan TÜİK verilerine göre sanayi sektöründe üst üste iki çeyrek daralma yaşandığını, üçüncü çeyrekte de yüzde 2,2 daraldığını ifade eden Ekinci, makine ve teçhizat yatırımlarının da son iki çeyrekte sırasıyla -5,4 ve -8,6 olarak gerçekleştiğini anlattı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ KREDİ ALAMIYOR"

İnşaat sektörünün ise büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ekinci, sıkı para politikasının sanayi yatırımlarını etkilediğini söyledi. Sanayicinin yüzde 50 getiriye sahip faize yöneldiğini, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle de Mısır gibi ülkelere işletme göçü yaşandığını ifade eden Ekinci, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin sanayisizleşme olduğunu söyledi.

Ekinci, “Yatırımcı, yeni bir yatırım yapmak yerine parasını faizde değerlendiriyor. Faizler yüksek olduğu için KOBİ’ler de finansmana erişemiyorlar. Gerçek ihtiyaç sahipleri bankalardan kredi alamıyor. Bankalar parayı ihtiyacı olana değil olmayana veriyor. Bankalarda da sıkıntı var çünkü kimseye para satamıyorlar” dedi.

"SANAYİSİZLEŞME CİDDİ BİR RİSK"

KOBİ’lerin kredi alsa bile fonlama maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı geri dönüşlerde sıkıntı yaşayacağını belirten Ekinci, takibe düşen kredilerin arttığını, konkordato ve iflas başvurularının da yükseldiğini anlattı.

Sıkı para politikası nedeniyle ekonominin çarklarının yavaşladığını, aralık ayında faizlerin düşmesini beklediklerini dile getiren Ekinci, “Sanayisizleşme Türkiye için ciddi bir risk ve tehlikedir” diye konuştu.