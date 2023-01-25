OSİAD Başkanı Ekinci: Vergi indirimi yüzde 10 olmalı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:06

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:06

Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, kamu alacaklarına düzenleme kapsamında bulunan vergi affını değerlendirdi. Ekinci, düzenlemeyle ödeme yapan mükelleflere uygulanan yüzde 5’lik indirimin yüzde 10’a çıkarılmasının faydalı olacağını söyledi. Ekinci, vergi aflarının kimi durumlarda zorunlu olmasına karşın sürekli yapıldığında mükellefte “nasıl olsa yeni bir af çıkar” beklentisi yarattığını bunun da düzenli ödeme alışkanlığını yok ettiğini söyledi. Vergi aflarının haksız rekabete yol açtığını, hakkaniyeti ortadan kaldırdığını belirten Ekinci, son yıllarda teşvik edici olması bakımından düzenli ödeme yapanlara yüzde 5’lik indirim uygulandığını anımsattı.

'MATRAH ARTIRIMI HAKSIZ'

Mevcut koşullarda yüksek enflasyondan dolayı yüzde 5’lik indirimin fazla bir anlam ifade etmediğini, bunun yüzde 10’a çıkarılmasının hem mükellef hem de devletin alacaklarını tahsil etmesi bakımından etkili bir sonuç üreteceğini ifade eden Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece bir iki yıl değil örneğin 5 yıl vergisini üst üste düzenli ödeyen mükellef için indirim oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıktığında hem haksız rekabet önlenecek hem hakkaniyet ilkesi hayata geçecektir. Hepsinden önemlisi, yüksek indirim tacir, tüccar, basiretli işadamı için de teşvik edici olacaktır. Böylece sürdürülebilir, devletin de alacaklarını düzenli tahsil ettiği bir vergi rejiminin oluşacağına inanıyoruz.”

Ekinci, özellikle matrah artırımının çok haksız bir uygulama olduğuna da dikkat çekti.