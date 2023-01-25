OSİAD Başkanı Ekinci: Vergi indirimi yüzde 10 olmalı
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, vergisini düzenli ödeyen işverene uygulanan yüzde 5’lik indirimin anlamını yitirdiğini belirterek “Yüzde 10’a çıkarılmalı” dedi.
Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, kamu alacaklarına düzenleme kapsamında bulunan vergi affını değerlendirdi. Ekinci, düzenlemeyle ödeme yapan mükelleflere uygulanan yüzde 5’lik indirimin yüzde 10’a çıkarılmasının faydalı olacağını söyledi. Ekinci, vergi aflarının kimi durumlarda zorunlu olmasına karşın sürekli yapıldığında mükellefte “nasıl olsa yeni bir af çıkar” beklentisi yarattığını bunun da düzenli ödeme alışkanlığını yok ettiğini söyledi. Vergi aflarının haksız rekabete yol açtığını, hakkaniyeti ortadan kaldırdığını belirten Ekinci, son yıllarda teşvik edici olması bakımından düzenli ödeme yapanlara yüzde 5’lik indirim uygulandığını anımsattı.
'MATRAH ARTIRIMI HAKSIZ'
Mevcut koşullarda yüksek enflasyondan dolayı yüzde 5’lik indirimin fazla bir anlam ifade etmediğini, bunun yüzde 10’a çıkarılmasının hem mükellef hem de devletin alacaklarını tahsil etmesi bakımından etkili bir sonuç üreteceğini ifade eden Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sadece bir iki yıl değil örneğin 5 yıl vergisini üst üste düzenli ödeyen mükellef için indirim oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıktığında hem haksız rekabet önlenecek hem hakkaniyet ilkesi hayata geçecektir. Hepsinden önemlisi, yüksek indirim tacir, tüccar, basiretli işadamı için de teşvik edici olacaktır. Böylece sürdürülebilir, devletin de alacaklarını düzenli tahsil ettiği bir vergi rejiminin oluşacağına inanıyoruz.”
Ekinci, özellikle matrah artırımının çok haksız bir uygulama olduğuna da dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeyi terk ediyor
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- Süresiz şekilde iptal edildi
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- HaberTürk o haberin ham görüntülerini paylaştı
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Star TV'de Yalı Çapkını krizi! Final tarihi sızdı
- Demirtaş: Kusura bakmayın...
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı!