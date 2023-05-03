OSİAD yeni yönetimini seçecek
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği’nin (OSİAD) 32’nci Olağan Genel Kurulu 6 Mayıs’ta yapılacak.
OSİAD, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 32’nci yılını geride bırakıyor. OSİAD’lı iş insanları, 6 Mayıs Cumartesi, saat 10.00’da Ostim Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek genel kurulda, derneğin yeni yönetimini seçecek. Üç dönemdir başkanlık yapan Süleyman Ekinci’nin yeniden seçildiği 2021’deki son genel kurulla; İsmet Beyazkılıç başkan vekili, Ayşegül Çakmak Genç ve Ömer Tayfun Angın başkan yardımcısı, Ahmet Erbasan sayman, Ekrem Soylu genel sekreter, Esat Hisarcıklılar, İ. Ayşe Beltan Saraçoğlu, Kemal Değirmenci, Tamer Tuğlu ve Burak Erçin Sevinç de yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmişti.
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