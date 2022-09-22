ÖSYM duyurdu: KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.
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