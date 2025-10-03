Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Otogazda beklenen zam geldi: 3 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Araç kullanıcılarının takip ettiği akaryakıt fiyatlarında artış oldu. LPG'ye (otogaz) dün gece yarısından itibaren 1,20 TL zam yapıldı.

Brent petrol yüzde 0,58 artışla 64,48 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarında dalgalanmalara sebep oluyor.

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Dün gece yarısından itibaren başlayan fiyat artışı tabelalara yansıdı.

İşte 3 Ekim 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatları...

 

 

 

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

 

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

 

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

 

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

 

Benzin: 53.13 TL

 

Motorin: 54.35 TL

 

LPG: 27.08 TL

 

ANKARA

 

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

 

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

 

İZMİR

 

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

 

Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

