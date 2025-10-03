Otogazda beklenen zam geldi: 3 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol yüzde 0,58 artışla 64,48 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarında dalgalanmalara sebep oluyor.
Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Dün gece yarısından itibaren başlayan fiyat artışı tabelalara yansıdı.
İşte 3 Ekim 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatları...
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin: 53.13 TL
Motorin: 54.35 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 54.13 TL
Motorin litre fiyatı: 55.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
Motorin litre fiyatı: 55.81 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL