Otomobil almak isteyen yurttaşların ’ÖTV’ beklentisi

16 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi veya matrah düzenlemesi nöbetinde. Muhtemel düzenlemeyi bekleyen bazı yurttaşlar, Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’ne kurulan pazarı gezerek araçları inceledi, fiyat araştırması yaptı.

"ARABA PİYASASI ÇOK YÜKSEK"

Pazarı gezen yurttaşlardan Yasin Bayar, "Şu anda araba piyasası çok yüksek. Ben de ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak istiyorum. ÖTV indirimi gelmesi piyasayı olumlu etkiler. Muhtemel bir indirimin fiyatları biraz geri çekeceğine inanıyorum" dedi.

Abdullah Çalık, "Çıkması beklenen düzenlemeyle vatandaşlar daha rahat araç alabilir diye düşünüyorum. Olayı bir ÖTV değişikliğinin ikinci el piyasasını çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Bekir Ak, "ÖTV indirimi olursa vatandaşlara biraz daha araba alma imkanı doğabilir. Şu anda ikinci el pazarında 100 kişi varsa, bunların 80’i satıcı. Vatandaşlar ikinci el araba pazarlarına gelip fiyatları gördükten sonra almadan geri gidiyorlar" şeklinde konuştu.

"15-20 YAŞINDAKİ ARABALARI ETKİLEMEZ"

Musa Tongal ise, “ÖTV indirimi olursa, 2-3 yaşındaki arabalarda belki indirim olabilir. Ancak 15-20 yaşındaki arabaları etkilemez" ifadelerini kullandı.