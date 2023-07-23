Otomobil fiyatları uçuşa geçti: 2 yılda yüzde 440 artış!

Yayınlanma: 23.07.2023 - 23:06

Güncelleme: 23.07.2023 - 23:42

Pandemi döneminde yaşanan çip sıkıntısı ve tedarik sorunuyla birlikte döviz kurundaki oynaklık ve gelen son ÖTV ile KDV zamları otomobil piyasasını vurdu. Zam üstüne zam gelen otomobilde fiyatlar yüzde 400'ün üzerinde zamlandı.

Fiyat listesi neredeyse her hafta yenilenirken ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vahim tabloyu gözler önüne serdi. Döneminin en ucuz araçlarınının da bulunduğu liste paylaşan Babuşcu, 2 yıllık artışın, yüzde 276 ile yüzde 440 arasında değişiklik gösterdiğini söyledi.

160 BİN TL'LİK ARAÇ 900 BİN TL'YE DAYANDI

Tabloya göre, Temmuz 2021’de 164 bin 900 lira olan Dacia Sandero Temmuz 2023’de 890 bin liraya kadar çıktı. Sandero'daki artış oranı ise 2 yılda yüzde 440 olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Modeli döneminde uygun fiyatlı otomobil markalarının 2 yıllık fiyat artışı % 276 ile % 440 arasında değişiyor. pic.twitter.com/s0g65oClFw — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 17, 2023

İşte Şenol Babuşcu'nun 2 yıllık araç fiyatlarında modele göre yapılan zam oranlarını paylaştığı liste şu şekilde: