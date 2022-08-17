Otomobil satış sınırlamasına dava açacaklar

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:07

Sıfır araç satışında satış sınırlaması getiren, 6 ay, 6000 km şartı yürürlüğe girdi ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Tescil edilmiş araçların 15 Eylül’e kadar satılması durumunda uygulamadan muaf olacağı belirtilen düzenlemenin sektöre etkileri tartışılırken Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sektörün görüşü alınmadan hayata geçirilen ve yaşanan sorunlara çözüm olamayacağı düşünülen konuyu hukuki zemine taşıyacaklarını bildirdi.

Türkiye’de 70 bin kayıtlı motorlu araç satıcısı bulunduğunu belirten Erkoç, "Anayasa’nın 49. Maddesine ters düşen ve sektörün görüşleri alınmadan yapılan bu düzenlemeyle ilgili Danıştay’a başvuracağız. Defaatle söylediğimiz gibi otomobil bayileri motorlu araç satıcılarına kullanılmamış araç satamıyor, fatura kesmesi yasak. 70 bin kayıtlı işletme, bu işletmelerde çalışanlar, aileleri görmezden gelinerek alınan bu kararı kınıyoruz. Mevcut sıkıntılara günah keçisi olarak devlete vergisini ödeyen, yanında personel çalıştıran, ekmeğinin peşinde olan motorlu araç satıcıları gösterilmeye çalışılıyor; bu hukuka da vicdana da sığmaz. Yaşanan sorunları, fiyatlardaki yükselişin nedenlerini hepimiz biliyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

KAYITDIŞINA ÇÖZÜM BULUNSUN

Erkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin önceki gün yaptığı açıklamalara da vurgu yaparak şu bilgileri verdi:

“Sektörde yaşanan ciddi sorunlar var. Önceki gün Sayın Bakanımız Nurettin Nebati, arz talep dengesini bozan, kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellefin radara takıldığını açıkladı. Bizler de yetki belgesine sahip devlete vergisini ödeyen ve mesleği kurumsal çerçevede layıkıyla icra etmeye çalışan esnaflar olarak yıllardır kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişilerin piyasa dengesini bozduğunu hatırlatarak bunun mücadelesini veriyoruz. Yönetmelik değişikliği bireyleri kapsamıyor. Bu yeni düzenleme ile bu kişiler nasıl engellenebilecek gibi sorular da önümüzde duruyor. Bununla birlikte sektör sorunlarıyla mücadele etmeye çalışan etik çerçevede işini yapan motorlu araç satıcıları günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyor. Oysa ki hali hazırda zaten bayilerden araç alamayan motorlu araç satıcıları bu konunun da tamamen dışında… Kayıt dışı çalışan ve araç alım satımını iş haline getiren kişiler için tedbir alınmalı. Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 750 bini sıfır, 8 milyon 250 bini ikinci el olmak üzere toplam 9 milyon araç satılıyor. Bugün ülke genelinde yapılan sıfır ve ikinci el araç satışlarının sadece 5’te 1’i bayi ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından gerçekleştiriliyor. Geri kalan beşte dörtlük kısmı ise kayıt dışı çalışan, bu işle alakası olmayan, fiyatların da yükselmesine neden olan bu kişilerce gerçekleştiriliyor. Bunların Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi gerekiyor. Yanı sıra Federasyonumuza gelen bildirimler ve bazı sorular oluyor. Tüketiciler yeni araç alırken ekstra para ödemiş mi, fatura harici elden para alınmış mı, 2 yıllık sigorta zorunluluğu ya da takasta yarı fiyatına alma gibi şartlar geliştirilmiş mi gibi konular için Bakanlığımız ihbar hattı oluşturmalıdır. Bu konularda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız da bu hattan Bakanlığa ulaşır, kişilerin mağduriyetleri giderilebilir. Bu konular incelenmelidir.”

Fiyatların düşmesi ve piyasanın dengeye kavuşması için kalıcı ve köklü çözümler gerektiğini ifade eden Erkoç, ‘’Üretim, döviz kuru, tüketicinin finansmana erişimde zorluk yaşaması ve yüksek faiz, vergiler gibi pek çok etken var çözüm bekleyen… Yeni düzenleme ile alakalı da, düzenleme kapsamına girmeyen bireyler, kayıtsız kişiler araç alıp satmaya devam edecektir, yetkili satıcıların ve Bakanlığımızın bu duruma da çözüm getirmesi gerekir ki fiyatlardaki şişmenin de önüne geçilebilsin. Bunun yanı sıra Bakanlığımızın sektörümüzün de görüşünü alması, ikinci el motorlu araç satıcıları olarak bizim de çözüm önerilerimizi iletiyor olmamız hep birlikte bu sıkıntıları aşma konusunda sürece katkı sağlayacaktır’’ diye konuştu.