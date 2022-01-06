Otomobil satışları çakıldı

06 Ocak 2022 Perşembe, 12:08

Yıla düşük baz etkisiyle güçlü büyümeyle başlayan otomotiv satışları daha sonra küresel tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle oluşan araç yokluğu nedeniyle yavaşladı. Taşıt kredi faizlerindeki artış satışlardaki yavaşlamanın artmasına yol açtı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, aralık ayında 62 bin 243 araç satıldı. Otomobil pazarı yüzde 46 ile yüzde 20.7 daralan hafif ticari araç pazarından daha fazla küçüldü.

KUR KRİZİ PİYASAYI ZEDELEDİ

Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılındaki kur krizinin ardından artan fiyatlar, zedelenen tüketici güveni ve artan kredi maliyetlerinin etkisiyle daralmış, 2019 yılında yaklaşık 479 bin adet ile dibi gördükten sonra 2020'de yaklaşık 773 bin adetle toparlanmıştı.

ŞİRKETLERİN SATIŞI DÜŞTÜ

Distribütör şirketlere bakıldığında geçen yıl Tofaş yüzde 16.9, Doğuş Otomotiv yüzde 16.4, Renault Mais yüzde 15.8, PSA Türkiye yüzde 12.8 ve Ford Otomotiv yüzde 9.1 pazar payı aldı.