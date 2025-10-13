Otomotiv devlerine toplu dava: İngiltere’de emisyon skandalı gündemde

İngiltere’nin Londra kentindeki Yüksek Mahkeme’de açılan dava, Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault ve Stellantis grubuna bağlı Peugeot ile Citroen markalarını kapsıyor. Davacılar, söz konusu markaların test sırasında emisyon değerlerini düşüren özel yazılım kullandığını ve bu sistemlerin normal kullanımda devre dışı kaldığını öne sürüyor.

EN BÜYÜK TOPLU TAZMİNAT DAVASI

Dava, ülke tarihinin en büyük toplu tazminat davalarından biri olarak görülüyor. İlk aşamada, üreticilerin “defeat device” olarak bilinen yasa dışı cihazları kullanıp kullanmadığı belirlenecek.

OTOMOTİV DEVLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlgili üretici firmalar, suçlamaları temelsiz buluyor ve Volkswagen’in 2015’teki ‘dizelgate’ skandalıyla kıyaslanamayacağını savunuyor. Mercedes-Benz, emisyon kontrol sistemlerinin yasal ve teknik olarak uygun olduğunu vurguladı.

MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT RİSKİ

Mahkeme, beş üreticinin belirli dizel modellerini inceleyecek. Eğer yasadışı emisyon cihazı kullanıldığına hükmedilirse, tazminat miktarları 2026’daki ikinci duruşmada belirlenecek. Kararın, İngiltere’de devam eden BMW ve Opel/Vauxhall gibi diğer markalara yönelik davalara emsal teşkil etmesi bekleniyor.

DİZELGATE SKANDALININ GÖLGESİ

Volkswagen’in 2015’te ABD’de yaşadığı dizel skandalında emisyon testlerini manipüle ettiği ortaya çıkmış, şirket 32 milyar Euro'dan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Olay, küresel otomotiv sektörünü derinden sarsmıştı.

ULUSLARARASI ETKİLER

İngiltere’deki dava, toplam 14 farklı otomobil üreticisini kapsıyor ve davaların toplam değerinin 6 milyar sterlin civarında olabileceği tahmin ediliyor. Benzer davalar Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılmış durumda; Hollanda’da Stellantis grubuna bağlı bazı markaların dizel araçlarında yasadışı emisyon sistemleri tespit edilmişti. ABD ve Avrupa’da çeşitli üreticiler milyarlarca dolarlık para cezaları ödemek ve uzlaşma anlaşmaları yapmak zorunda kaldı.