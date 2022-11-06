Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu

06 Kasım 2022 Pazar, 11:08

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 2,65 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 12,4 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Enflasyon sorunu ile birlikte büyümekte olan küresel resesyon riski ve Euro bölgesinde derinleşen daralmaya rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Ekimde aylık bazda sektörel ihracatta yeniden birinci sıraya yükseldik. En çok ihracat yine tedarik endüstrisinde kaydedildi. Tedarik endüstrisi, çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Yine Almanya, Belçika ve Rusya’ya yönelik çift haneli artış kaydettik” diye konuştu.

Yılın ocak-ekim dönemindeki 10 aylık otomotiv endüstrisi ihracatı yaklaşık yüzde 5 artarak 25 milyar dolar olurken, aynı dönemde ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu. Otomotiv, ocak-ekim döneminde ise ülke ihracatında ikinci sırada yer aldı.

TEDARİK SANAYİNDE ARTIŞ YÜZDE 13 OLDU

Tedarik endüstrisi ekim ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 69 milyon dolar ihracata imza atarken, sektör ihracatında en büyük ürün grubu oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 748 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 4 azalarak 449 milyon dolar, çekiciler ihracatı da yüzde 95 artarak 214 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 15 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya’ya yüzde 29, Fransa’ya yüzde 20, Polonya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 42 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 12, Slovenya’ya yüzde 10 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 22, Almanya’ya yüzde 11, İspanya’ya yüzde 48, Polonya’ya yüzde 38, Slovenya’ya yüzde 18, İsveç’e yüzde 54, İsrail’e yüzde 59 ihracat düşüşü görülürken, Belçika’ya yüzde 19, Hollanda’ya yüzde 14, Portekiz’e yüzde 40 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 11, Belçika’ya yüzde 41, Slovenya’ya yüzde 14, Almanya’ya yüzde 73 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 26, Fransa’ya yüzde 16 İrlanda’ya yüzde 56, Fas’a yüzde 80 ihracat düşüşü yaşandı.

Çekiciler ürün grubunda ise başlıca pazarlardan olan Almanya’ya yüzde 74, Fransa’ya yüzde 83, Birleşik Krallık’a yüzde 100, Polonya’ya yüzde 15, İtalya’ya yüzde 60 ihracat artışı yaşandı. Diğer ürün grupları arasında yer alan otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise Ekim 2022’de yüzde 31 artarak 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ALMANYA’YA YÜZDE 15 ORANINDA YÜKSEK ARTIŞ

Ekimde yine en büyük Pazar olan Almanya’ya yüzde 15 artışla 404 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Birleşik Krallık 285 milyon dolar’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik geçen yıla göre yüzde 9 artış oldu. Üçüncü büyük pazar Fransa’ya ihracat ise yüzde 12 azalarak 252 milyon dolar oldu. Ekim ayında önemli pazarlardan Belçika’ya yüzde 32, Rusya’ya yüzde 23, Romanya’ya yüzde 21, Portekiz’e yüzde 79, Çekya’ya yüzde 81 ihracat artışı, İspanya ve İsrail’e yüzde 23, Fas’a yüzde 27, İsveç’e yüzde 32, Mısır’a yüzde 72 ihracat düşüşü yaşandı.







