Otomotiv satışlarında aylık rekor serisi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:19

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:19

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, aylık otomobil satışlarında rekor serisi mayısta da sürdü.

Verilerine göre, 2023 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70.9 artarak 111.356 adet oldu.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87.218 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 79,9 artarak 24.138 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,1 artış gözlendi. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,1 arttı.

BEŞ AYDA SATIŞLAR 445 BİNİ AŞTI

Ocak-Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 60,5 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445.006 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 58,8 ororanında artarak 340.037 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,3 artarak 104.969 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Mayıs ayında yüzde 70,9, otomobil pazarı yüzde 68,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 79,9 oranında arttı.