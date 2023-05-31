Otomotivde tüm zamanların rekoru

Yayınlanma: 31.05.2023 - 08:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 08:00

Otomotiv dünyasının data analizi konusunda uzman firmalarından Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üstünde bir rakamdan kapanmasını öngörüyoruz. Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı satışıyla birlikte ilk beş aylık satışlar yaklaşık yarım milyon adete yaklaşacak. Tedarik sorunları yaşanmazsa yıl sonunda pazarın bir milyonu aşacağını dair güçlü sinyaller var” dedi.

Kredi bulunamadığı için hem sıfır kilometre hem de ikinci elde tüketicilerin peşin alıma yöneldiğini söyleyen Hüsamettin Yalçın, “Gayrimenkul alamayanlar da otomobile yöneldi” diye konuştu.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor. Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları devam etse de pazardaki satın alma iştahı güçlü şekilde kendini hissettiriyor. Otomotiv sektörünün en önemli veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketlerinden Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında da yüksek bir performans sergilediğini söyledi.

PAZAR REKORA KOŞUYOR

Sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üzeri bir satış hacmine ulaşacağını söyleyen Hüsamettin Yalçın şöyle konuştu:

“Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı satışı, 93 bin 904 adetle 2016 yılında gerçekleşmişti. Türkiye pazarının mayıs ayı ortalaması da 66 bin adet seviyesinde. Dolayısıyla bu 110 bin adetlik satış, Türkiye otomotiv sektörünün tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek mayıs ayı satışı olacak. Markaların çoğu tedarik ve lojistik krizini genel olarak aştı. Mayıs ayıyla birlikte ilk 5 aylık satışlar da yarım milyon adete çok yaklaşacak. Bu da Türkiye otomotiv pazarının toplamda yılı 1 milyonluk satışla kapatmasını oldukça mümkün hale getiriyor. Bu sene sıfır kilometre araç pazarı eğer şimdiki gibi sürekli tedarikle desteklenirse bir milyon ve üzeri bir pazar bizi bekliyor diyebiliriz.”

'FİYAT ARTIŞI YÜZDE 90'I BULDU'

Tüketicilerin kredi bulamadığına işaret eden Hüsamettin Yalçın, sözlerini ise şöyle noktaladı:

“Kredi bulunamadığı için hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlarda tüketici peşin alıma yöneldi. Bu da otomobilin artık bir yatırım aracı olduğuna dair güçlü bir ibare. Bir senedeki fiyat artışı yüzde 90’ı buldu. İnsanlar seçim sonrası dövizde yükselme beklediği için yeni araç alımına gidiyorlar. Ayrıca gayrimenkul alamayanlar da otomobile yöneldi. İkinci el de çok canlı. Arz arttığı için ikinci elde fiyatlar da artıyor. İlk 5 aylık dönemde sıfır kilometre araç satışındaki fiyat artışı yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 48 oldu.”