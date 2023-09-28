Otomotiv şirketinden halka arz başvurusu

Borlease Otomotiv, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:44
Otomotiv şirketinden halka arz başvurusu
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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.

Son dönemde çok sayıda şirket halka arz ediliyor. Bu furyaya yeni bir şirket daha katıldı.

halkaarz.net’in aktardığına göre Borlease Otomotiv halka arz edilmek için SPK’ye başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde de Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, 1000 Yatırımlar Holding AŞ ve Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ de halka arz başvurusunda bulunmuştu.


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