Otomotiv yakıtı satışları yüzde 176 arttı
Temmuz ayında perakende satış hacmi yıllık yüzde 2, ciro ise yüzde 114,8 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 176 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin perakande satış hacimlerini yayımladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,8 azaldı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,0 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 114,8 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 97,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 176,0 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,9 azaldı.
Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022 (Kaynak: TÜİK)
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