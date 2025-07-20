ÖTV artışı resmen yasalaştı, fiyatlar uçtu: İşte etkilenen pick-up modelleri...

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme kapsamında özellikle pick-up tipi araçların vergi oranlarında dikkat çeken bir artış yaşandı.

Daha önce yüzde 4 olan ÖTV oranı, bu araçlar için yüzde 50’ye çıkarıldı.

OTOMOBİLDE ÖTV ARALIĞI YÜZDE 80-220 OLDU

Yeni yasa ile birlikte, otomobil segmentinde ÖTV oranı yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Değişiklik, elektrik motorlu hibrit araçlar ve bazı fosil yakıtlı modeller dahil birçok segmenti etkileyecek.

Ancak en dikkat çekici artış, bugüne kadar düşük vergiyle satılan pick-up sınıfı araçlarda yaşandı.

FİYATLAR GÜNCELLENECEK

Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bu aşamadan sonra, fiyat listeleri güncellenecek ve birçok pick-up modelinin satış fiyatı önemli ölçüde artacak.

ÖTV ARTIŞINDAN ETKİLENECEK MODELLER VE YENİ FİYATLAR

FORD RANGER

- Başlangıç paketi: 2.960.300 TL → 4.269.663 TL

- Tam donanım: 4.150.200 TL → 5.985.864 TL

SSANGYONG MUSSO GRAND

- Başlangıç paketi: 1.785.000 TL → 2.574.518 TL

- Tam donanım: 1.849.412 TL → 2.667.420 TL

TOYOTA HİLUX

- Başlangıç paketi: 2.114.000 TL → 3.049.038 TL

- Tam donanım: 3.034.000 TL → 4.375.959 TL

VOLKSWAGEN AMAROK

- Başlangıç paketi: 3.182.000 TL → 4.589.421 TL

- Tam donanım: 3.500.000 TL → 5.048.076 TL

OTOKAR FOTON TUNDLAND

- Başlangıç paketi: 1.688.544 TL → 2.435.400 TL

- Tam donanım: 2.024.880 TL → 2.920.500 TL

SATIN ALIMLARDA YAVAŞLAMA YAŞANABİLİR

Uzmanlar, bu değişikliğin pick-up segmentinde satışlara kısa vadede olumsuz etki yapabileceğini değerlendiriyor.

Bayilerin ve distribütörlerin fiyatlandırma stratejilerini yeniden gözden geçirmesi beklenirken, tüketicilerin de alım kararlarında belirgin bir yavaşlama yaşanabileceği konusunda uzmanların beklentisi var.