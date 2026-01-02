ÖTV muafiyet limiti belli oldu: 2026’da hangi araçlar yüzde 0 vergi kapsamına girdi?

Engelli yurttaşların ÖTV muafiyetiyle araç satın alırken en çok merak ettiği başlıklardan biri olan üst fiyat limiti 2026 yılı itibarıyla güncellendi.

2025 yılında 2 milyon 290 bin TL olarak uygulanan sınır, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda 584 bin TL artırılarak 2 milyon 873 bin TL’ye yükseltildi. Böylece artan otomobil fiyatları karşısında muafiyet uygulamasının kapsamı teknik olarak korunmuş oldu.

YERLİLİK VE SATIŞ KISITI KURALI DEĞİŞMEDİ

Limit artışına rağmen, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenler için geçerli olan temel kriterlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre:

Engel oranı: Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler veya raporunda özel tertibat ibaresi yer alanlar muafiyetten faydalanabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler veya raporunda özel tertibat ibaresi yer alanlar muafiyetten faydalanabiliyor. Satış yasağı: ÖTV’siz satın alınan araçlar, vergi ödenmeden 10 yıl boyunca satılamıyor.

ÖTV’siz satın alınan araçlar, vergi ödenmeden 10 yıl boyunca satılamıyor. Yerlilik şartı: Araçların, yürürlükteki sanayi mevzuatına göre en az yüzde 40 yerli katkı oranına sahip olması gerekiyor.

2026 YILINDA ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK BAZI MODELLER

Yeni fiyat limitiyle birlikte, özellikle C segmenti ve SUV sınıfındaki bazı otomobiller yeniden kapsam içine girdi. Yerlilik şartını karşılayan ve limit dahilinde kalan başlıca modeller şöyle:

Türkiye’nin yerli markası: T10X, T10F

T10X, T10F B segmenti ve C segmenti seçenekler: Clio, Megane, Duster

Clio, Megane, Duster Sedan ağırlıklı modeller: Egea Serisi

Egea Serisi Kompakt sınıf: i10, i20, Bayon

i10, i20, Bayon Hibrit ve SUV alternatifleri: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

Belirlenen 2 milyon 873 bin TL’lik üst sınır, özellikle donanımı sınırlı versiyonlar için daha geniş bir seçenek yelpazesi sundu.

DONANIM VE YERLİLİK ORANI MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Uzmanlar, limit artışının önemli bir rahatlama sağladığını ancak donanım paketlerine bağlı fiyat artışlarının hâlâ risk oluşturduğunu vurguluyor. Hak sahiplerinin satın alma sürecinde güncel fiyat listelerini, araçların yerlilik oranlarını ve tercih edilen donanım paketlerinin üst sınır içinde kalıp kalmadığını yetkili bayilerden yazılı olarak teyit etmeleri öneriliyor.