ÖTV muafiyetinde yeni kurallar belli oldu: Kimler düzenlemeden yararlanabilecek?

Engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımına ilişkin yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Yeni uygulamayla araç satış süresi esnetilirken, yeni araç alımında bekleme şartı korunuyor. Düzenleme, kapsamı genişleterek daha fazla kişiyi içine aldı.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Düzenleme, özellikle ortopedik engeli bulunan bireyleri kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan kişiler de belirli şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Sürücü belgesi alamayan ancak gerekli kriterleri karşılayan bireyler için de yeni bir hak tanındı.

ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT GÜNCELLENDİ

ÖTV muafiyetinde uygulanacak üst limit yeniden belirlendi. Buna göre 2025 yılı için belirlenen limit 2 milyon 290 bin 200 TL olurken, 2026 yılı için bu tutar 2 milyon 873 bin 972 TL olarak güncellendi.

Araçların bu limitin altında olması ve en az yüzde 40 yerlilik oranını karşılaması gerekiyor.

YÜZDE 90 VE ÜZERİ ENGELLİLER İÇİN ŞARTLAR

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç satın alabiliyor.

Bu kapsamda:

Aracı kullanma zorunluluğu bulunmuyor

Özel tertibat şartı aranmıyor

Araç yakınları tarafından kullanılabiliyor

YÜZDE 40 VE ÜZERİ İÇİN RAPOR ŞARTI

Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan bireyler için belirleyici unsur sağlık raporu oluyor. Raporda “özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ifadesinin yer alması halinde, yüzde 40 ve üzeri bireyler de ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor.

Bu kapsamdaki araçlarda gaz, fren ve debriyaj gibi sistemlerde özel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Örneğin, sağ bacağını kullanamayan bireyler için pedallarda uygun tertibat bulunması şart koşuluyor. Otomatik vitesli araçlar bu zorunluluğu ortadan kaldırmıyor.

VASİ VE EBEVEYN ÜZERİNDEN ALIM İMKANI

Zihinsel engelli bireyler adına araç alımı, mahkeme tarafından atanan vasi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. 18 yaş altındaki bireyler için ise işlemler ebeveynler veya yasal vasiler tarafından yürütülüyor.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA?

Yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan ve belirlenen fiyat limitinin altında kalan birçok model ÖTV muafiyeti kapsamında yer alıyor.

Bu modeller arasında Togg T10X ve Togg T10F, Fiat Egea ve Egea Cross, Renault Clio ve Megane, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon bulunuyor.

AFET DURUMUNDA İSTİSNA UYGULAMASI

Araçların kaza, yangın, sel veya doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 10 yıl bekleme şartı aranmadan yeni araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanabilecek.