ÖTV zam oranları belli oldu: Akaryakıt, sigara, alkol...

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,37 olarak duyurdu. 2025'in ilk yarısında memur, memur emeklisi ve emeklilerin zam oranları netleşirken, üretici enflasyonundaki artış motorin, benzin ve LPG'ye Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı getirdi.

ENFLASYON VE ZAM ORANLARI

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Bu gelişmeler doğrultusunda motorin, benzin ve oto gaza uygulanacak ÖTV oranı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yüzde 15,71 artırılacak.

ÖTV ZAMMI POMPA F İYATLARINA YANSITILACAK

Benzin, motorin ve LPG’nin ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artış oranına göre güncellenmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte pompa fiyatlarında 2 liranın üzerinde bir artış yaşanabilir.

Şu anda litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’sine yapılacak yüzde 15,71’lik zam, KDV dahil yaklaşık benzinde 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL fiyat artışı anlamına gelecek.

ÖTV’N İN POMPA FİYATLARINDAKİ PAYI ARTACAK

Yapılacak zamla ÖTV’nin toplam pompa fiyatı içindeki payı yeniden yüzde 30’un üzerine çıkacak. Kesin zam kararı ve oranı bu gece açıklanacak.