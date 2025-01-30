Özel eğitime ihtiyaç duyanlara bireylere verilecek bireysel eğitim desteği 6 bin 100 lira oldu

Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.