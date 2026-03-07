Özel kredi fonlarında çıkış dalgası büyüyor

ABD’li varlık yönetim şirketi BlackRock, artan para çıkışları nedeniyle özel kredi fonlarından birinden para çekilmesine sınırlama getirdi. Gelişme, yatırımcıların fonlardan çıkışlarının hızlandığı bir dönemde finans piyasalarındaki kırılganlığa dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, yatırımcılara gönderilen bir mektupta BlackRock’ın 26 milyar dolarlık HPS kurumsal kredilendirme fonunun yılın ilk çeyreğinde geri ödeme taleplerinin yalnızca yüzde 54’ünü onayladığı belirtildi. Fonun bu dönemde toplam 1,2 milyar dolarlık para çekme talebi aldığı, bunun da net varlık değerinin yaklaşık yüzde 9,3’üne denk geldiği aktarıldı.

Haberde, HPS’nin yatırımcılara üç aylık geri ödeme kapsamında 620 milyon dolar ödeyeceğini bildirdiği, bu tutarın ise varlık yöneticisine daha fazla para çıkışını kısıtlama imkanı tanıyan yüzde 5’lik eşiğe ulaştığı ifade edildi. Böylece fondan yapılabilecek para çekme işlemleri belirli bir sınırla karşı karşıya kaldı.

FONLARDAN ÇIKIŞLAR SEKTÖRÜN GÜNDEMİNDE

Para çekme işlemlerinin yüzde 5 ile sınırlandırılması kararının, yarı likit özel kredi fonlarından çıkışların arttığı bir dönemde sektör tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Gelişme, yatırımcıların bu tür fonlara yönelik güveni ve kurumsal kredi piyasalarının dayanıklılığı konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

Haberde, HPS’nin yatırımcılara gönderdiği mesajda getirilen sınırın fonun geçmiş performansının temelini oluşturduğu belirtildi. Fon yönetimi, böyle bir sınır bulunmaması durumunda yatırımcı sermayesi ile özel kredilerin vadesi arasında yapısal bir uyumsuzluğun ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan yatırımcıların fonlardan çekilmeye başlamasında geçen yıl iki otomobil parçası tedarikçisinin iflasının etkili olduğu belirtildi. Bu gelişmenin, kurumsal kredi piyasalarının sağlığına ilişkin soru işaretlerini artırdığı ifade edildi.

Geçen ay varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital’in fonlarından birinde para çekme işlemlerini durdurduğu hatırlatılırken, hafta başında ise Blackstone’un 82 milyar dolarlık fonu için gelen tüm çekilme taleplerini karşılamayı kabul ettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca birçok fonun yüzde 5’in üzerindeki çekilme taleplerini karşılamayı kabul ettiği, yöneticilerin çıkışları sınırlamama kararının yatırımcı kaygılarını azaltacağı umudunu taşıdığı aktarıldı.

BLACKROCK HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Söz konusu haberin ardından BlackRock’ın New York Borsası’nda işlem gören hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Bu düşüşte beklenenden kötü gelen ABD istihdam verileri ile küresel jeopolitik gerilimlerin de etkili olduğu ifade edildi.