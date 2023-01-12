Özel okul soruşturması genişliyor: Aralarında eski bakanın okulu da var...

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:11

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:02

Rekabet Kurulu, 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili 5 özel eğitim kurumunun, fiyat tespiti yaparak 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak, 5 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada;

“Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 10.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına, 22-51/766-M sayı ile karar verdi” ifadesi yer aldı.

Ayrıca kurul, 5 Fransız lisesinin yanı sıra 8 özel okul hakkında da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamına alınan okullardan Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sahibi olduğu Maya Okulları'da yer alıyor.

Kurumun sitesinde yer alan başka bir açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren;

ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,

ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi.

4'ÜNCÜ MADDE

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."