Özgür Demirtaş: Asgari ücret 2,5 ay sonra açlık sınırının altına düşecek

Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:41

Güncelleme: 21.06.2023 - 09:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK'in mutabakatıyla Temmuz ayından itibaren asgari ücretin yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 lira olarak belirlendi. Ekonomistler yeni asgari ücretin kısa süre içinde yine açlık sınırının altında kalacağını hesapladı.

Brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

'2.5 AY SONRA AÇLIK SINIRININ ALTINA DÜŞECEK'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Hesaplarıma göre: Asgari Ücret 2.5 ay içinde Açlık sınırının altına düşecek. Üzgünüm. Gerçekleşince tekrar konuşuruz… Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim."