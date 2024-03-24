Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, çalışan nüfusun verdiği paraların, çalışmayan kesime emekli parası olarak dağıtıldığı, Sosyal Güvenlik sistemlerini Saadet Zinciri olarak tanımladı. Çalışma hayatı uzmanı Aziz Çelik ise sosyal medya hesabından zehir zemberek bir yanıt verdi.
TÜİK'in açıkladığı 2023 nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıktı.
Gündeme dair yaptığı tespit ve paylaşımlarla kendinden çokca söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş, bu defa dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemlerine dair bir değerlendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemlerini birer Saadet Zinciri olarak yorumlayan Demirtaş, "Gençler çalışırken, sepete para atarlar.
Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar.Gençler sayıca fazlayken sistem işler... Aksi olunca bu Ponzi üstüne çöker. Bir de sepete ELİNİ sokan popülist siyasetçiler vardır. O bambaşka bir zübük konusu" dedi.
Dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemleri birer Saadet Zinciridir.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) March 23, 2024
Gençler çalışırken, sepete para atarlar.
Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar.
Gençler sayıca fazlayken sistem işler... Aksi olunca bu Ponzi üstüne çöker.
Bir de sepete ELİNİ sokan popülist siyasetçiler…
AZİZ ÇELİK'TEN YANIT GECİKMEDİ
Özgür Demirtaş'ın bu benzetmesine Sosyal Politiktalar Uzmanı Aziz Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Çelik, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sosyal güvenlik sistemini Ponzi dolandırıcılığına benzetmek ya "akademik zübüklükle" ya da "Dunning-Kruger Sendromu" (bilmediğini bilmemek) ile mümkün!" tepkisinde bulundu.
Sosyal güvenlik sistemini Ponzi dolandırıcılığına benzetmek ya "akademik zübüklükle" ya da "Dunning-Kruger Sendromu" (bilmediğini bilmemek) ile mümkün! https://t.co/Jybr5uXjLl— aziz çelik (@EmeginHalleri) March 24, 2024
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