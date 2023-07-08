Özgür Demirtaş'tan emekli aylığı isyanı: 'Sürünsün mü bu insanlar, ölmelerini mi bekliyoruz?'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli aylıklarına ilişkin hükümete isyan ederek çağrıda bulunarak, "Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:49
Özgür Demirtaş'tan emekli aylığı isyanı: 'Sürünsün mü bu insanlar, ölmelerini mi bekliyoruz?'
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Emekli zammına ilişkin hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 6 aylık enflasyon farkına göre refah payı hariç yüzde 19.77 olması beklenen emekli maaş zammında oran netleşti.

Önergeye göre; Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Öte yandan yüzde 25 emekli maaş zammından, 7 bin 500 lira alanlar yararlanamayacak.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan zam oranlarını değerlendirirken, emekliler için çağrıda bulundu.

Demirtaş "Emeklilerin maaşlarında kesinlikle yeni iyileştirme şart. Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz? Benim vicdanım sızlıyor bu kadar düşük maaşları görünce. Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi" ifadelerini kullandı.

 

 


Emekli aylığı Özgür Demirtaş Bağ-Kur SSK

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