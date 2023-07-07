Son dakika... Emeklilerin zam oranı belli oldu

Son dakika haberi... Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 22:30
Son dakika... Emeklilerin zam oranı belli oldu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşları üzerinde düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından milyonların beklediği haber nihayet geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Daha önceki zam rakamı yüzde 19.77'ydi.

EYT'LİLERE AYRI ÖNERGE

Yapılan düzenlemeden EYT'liler yararlanamayacak. EYT'liler için ayrı bir önerge verilecek.


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