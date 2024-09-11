Özgür Karabat: AKP, uzun süredir Turkcell’i, Vakıfbank’ı ve Botaş’ı Araplara satmak istiyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:37

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sukuk ihracının bir süredir konuşulduğuna dikkati çekerken, bu konuda önemli olanın hangi şirketlerin teminat gösterileceği konusu olduğunu belirtti. Karabat, "Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) bu görüşmelerde şirketleri doğrudan satmak gibi bir planı var. AKP, uzun süredir Turkcell’i, Vakıfbank’ı ve Botaş’ı Araplara satmak istiyor. Ama Körfez sermayesi bu noktada pek hevesli değil. Daha önce yaptıkları yatırımlarda umduklarını bulamadılar" dedi.

''Daha önce Digiturk’ün satışında da zarar edildiğini'' kaydeden Karabat, ''Hatırlayın, geçen yıl Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Bu da havada kaldı. TVF bünyesinde olmayan EÜAŞ’ın da satılmak istendiğini biliyoruz. Elde kalan son stratejik barajlar peşkeş çekilebilir. Sonuçta AKP her yıl rutin bir şekilde Körfez’e gidip kamu kurumlarını satmaya çalışıyor ve Türkiye’nin itibarını zedeliyor'' ifadesini kullandı.