Pakette milyarlarca liralık Hazine garantileri yok; emekçinin servisi, lojmanı, kadrosu var

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

AKP iktidarının günlerdir “kamu tasarruf yapacak” propagandasıyla pazarladığı paket, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik” adıyla dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı.

Ancak AKP’nin 22 yılda saraylarla, lüks araç filolarıyla, başkentte kiraladığı yeni bakanlık binalarıyla yarattığı şatafatın ve belli kesimlere aktardığı kaynağın faturasının yine halka kesildiği ortaya çıktı. Açıklanan pakete göre kamuda personel servisleri kaldırılıyor, lojman kiraları artırılıyor.

İHALE YASASI GÜNDEMDE

Yine ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç kamuya yeni araç satın alınması, kiralanması üç yıl süreyle durduruldu. Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projeleri ile deprem projeleri önceliklendirilecek. Ayrıca deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programı yapılamayacak. Açıklanan pakete göre kamu ihale yasası yine değişecek. Bu konuda “Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıt dışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz” denildi.

Atanmayan binlerce emekçi iş beklerken kamuya yeni personel alımı sınırlandırılıyor. Emek dünyasının güvencesiz istihdam yaratacağı gerekçesiyle tepki gösterdiği “esnek ve uzaktan çalışma” yaygınlaştırılıyor. Öte yandan yıllardır kamuda birçok yerden “ballı maaş” alan yöneticiler hakkında hiçbir işlem yapmayan iktidar, şimdi “sınırlamadan” söz ediyor. Düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek.

“En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz” diyen Yılmaz ve Şimşek’in açıklamasına göre önlemleri uygulanması ve harcamaların mevzuata uygunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca izlenecek, denetlenecek, Cumhurbaşkanlığı’na ve ilgili idarelere raporlanacak.



GARANTİLER YOK

Pakette bütçeyi “yutan” milyarlarca liralık Hazine garantili projeler hakkında tek satır yok. Kullanılmadığı halde garanti ödemesi yapılan havaalanlarından da söz edilmiyor. Oysa bütçe üzerindeki asıl yükü şirketlere verilen bu uzun vadeli “projeler” oluşturuyor. Örneğin bu yıl, Karayolları Genel Müdürlüğü 73.8 milyar lira, Sağlık Bakanlığı 26.1 milyar lira garanti ödemesi yapacak

