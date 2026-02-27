Pakistan-Afganistan arasında 'açık savaş' ilanı: Çatışmalar piyasaları nasıl etkiledi?

Küresel piyasalarda gündemin merkezinde hem açıklanacak veriler hem de jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Özellikle Batı Asya’da artan tansiyon ile Afganistan ve Pakistan arasında büyüyen çatışmalar, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Pakistan’ın, Afganistan’ın büyük şehirlerindeki Taliban hükümeti hedeflerini gece boyunca bombaladığı, Pakistan savunma bakanının iki ülke arasındaki çatışmaları "açık savaş" olarak tanımladığı bildirildi. Tarafların ağır kayıplar verdiğini açıklamasının ardından Afganistan’ın misilleme yapmasıyla gerilim daha da tırmandı.

Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentindeki enerji altyapısına füze saldırısı düzenlediği iddiaları ve Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen büyük çaplı patlamalar da jeopolitik risklerin farklı bölgelere yayılabileceği endişesini artırdı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ VE RİSK İŞTAHI

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı yönünde açıklamalar yapılmasına karşın bazı başlıklarda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve bazı konularda anlaşmaya yakın olunduğunu, ancak bazı farklılıkların devam ettiğini ifade etti.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD’nin olası saldırılarını engelleyecek net bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği beklentisini canlı tutuyor. Bu durum yatırımcıların görece riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

Ayrıca yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesi de küresel risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Artan jeopolitik tansiyonla birlikte güvenli liman talebi arttı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,01’e kadar gerilerken, yeni günde yüzde 4 seviyesine düşerek 28 Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dolar endeksi dün yüzde 0,1 artışla 97,8’e yükselirken, yeni işlem gününde 97,7 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 5 bin 196 dolara çıktıktan sonra yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 188 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 70,8 dolar oldu.

Analistler, ABD-İran görüşmelerinde kesin bir sonuç çıkmamasının altın ve petrol piyasasında temkinli fiyatlamalara yol açtığını belirtti.

NVIDIA VE TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ

Beklentilerin üzerinde bilanço açıklayan Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti. Çip sektöründe Broadcom yüzde 3,2, Applied Materials yüzde 4,9, Lam Research yüzde 4,2 ve Western Digital yüzde 3 geriledi.

Buna karşılık Salesforce hisseleri zayıf gelir beklentisine rağmen yüzde 4 yükseldi.

Bu gelişmelerle S&P 500 yüzde 0,54, Nasdaq yüzde 1,18 düşerken, Dow Jones yatay seyretti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsalarında alıcılı seyir izlendi. Almanya’da DAX 40 yüzde 0,45, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,72, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,37 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,54 yükseldi.

İngiliz Rolls-Royce geçen yıl kârını yüzde 40 artırarak 3,5 milyar sterline çıkardı ve hisseleri yüzde 3,2 değer kazandı. London Stock Exchange Group ise vergi öncesi kârında yüzde 58 artış açıklamasının ardından yüzde 9 yükseldi.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Japonya’da Tokyo TÜFE şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ocakta aylık yüzde 2,2 artış gösterdi.

Güney Kore’de Hanmi Semiconductor hisseleri yüzde 14,3 yükselirken, SK Hynix yüzde 2,4 ve Samsung Electronics yüzde 0,5 geriledi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,1, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,7 yükselirken; Güney Kore’de Kospi yüzde 0,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.