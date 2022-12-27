Palamuta doyan yurttaşlar hamsiye yöneldi

27 Aralık 2022 Salı, 07:00

Balık avlanma yasağının kalkması ile birlikte Karadeniz’de palamut bolluğu yaşandı.

2 ay gibi bir süre yurttaşlara palamut balığı 10 liraya satıldı. Bol bir dönem geçiren palamut azalmaya başlayınca, tezgahlar hamsi ile şenlenmeye başladı.

"HAMSİNİN KULAĞINA KAR SUYU KAÇTI"

Palamut balığının azalmasının ardından hamsinin bollaştığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Palamuttan sonra hamsi bollaştı. İnsanlarda özlemişti zaten. Tezgahlarımızda bollukla hamsi bulunuyor. Bol olarak hamsi var diğer balıklarda var ama tercih edilen tabi ki her zaman hamsi. Hamsinin kulağına kar suyu kaçması değişik bir tabir. Denizde su derecesi soğuduğu zaman hamsi yağlanıyor. Bu aralar hava biraz müsaade etmesede fiyatlar ideal. Balık iyi durumda. Hamsi azaldı diyemeyiz o ilerleyen zamanlarda olur. Palamut bitti. Bu sene güzel palamut sezonu yaşandı” ifadelerini kullandı.



