Hamsinin fiyatı düştü

25 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanıyor.

Geçen haftaya göre 110 TL civarında satılan hamsi, yaklaşık yarı fiyatına düşerek 60 TL'den satılıyor.

Balıkçı esnaflarından Uğur Beler, “Sezon 1 Eylül de başladı. Yaklaşık üç buçuk aydır hamsi yoktu. Ekim ayının ortasında Karadeniz’de hamsi başladı. Bu sene çok geç kaldı biz de artık umudu kesiyorduk. Palamut hamsiyi yedi Karadeniz’de hamsi olmayacak dedik. Bir hafta önce başladı hem boy hem de lezzet olarak çok güzel. Ben 35 senelik balıkçıyım belki de ilk defa böyle bir şey gördüm aralığın 15-20’sinden sonra hamsi gelmeye başladı. Bereket oldu otomatikman fiyatı 110 liradan 60 liraya kadar geriledi” dedi.

“BU SENE BEREKETLİ”

Beler, “Bir de çok güzel lezzetli ızgaralık, buğlama, tava istediğin gibi pişirebileceğin şekilde hamsi var bu sene herkese tavsiye ediyoruz. Balık işi denizin bereketiyle alakalı piyasalarla alakası olmayan bir şey. Balık bereketli olduğunda fiyatı aşağı düşer. Balık az olduğunda taleple alakalı fiyat yükselir. Balığı hiçbir şey etkilemez kendi piyasasını kendi belirler. Şu an bereket var yani kilosu 60 liraya üç kişilik bir aile rahatlıkla soğan kırıp bir öğün yemeğini yiyebilir. Palamut azaldı bu sene. Üç ay boyunca palamut sattık üç tanesi 100 lira, bir kiloluk balıklar tanesi 35-40 liradan satıldı. Bu sene çok bereketli bir sezon geçiyor balık piyasasında. Çupra, levrek her zaman oluyor 12 ay balığı eksik olmuyor artık balıkçılıkta 12 aya yayıldı. Eskisi gibi dar bir alanda kalmıyor sezon bitince balıkçılık bitmiyor. Artık yazında tezgahlarımız açık” diye konuştu.

“GEÇEN HAFTAYA GÖRE DAHA UYGUN”

Alışveriş yapan müşteri Bahadır Demircan, “Hava muhalefetine göre fiyatlar değişiyor. Geçen seneye mukayese ettiğimiz zaman fiyatların daha uygun olduğunu görüyoruz. Geçen haftaya göre hamsi fiyatları daha uygun ama ben hamsiyi biraz daha havalar soğuyunca hamsi yağlanınca tercih ediyorum. Şimdi daha çok çinekop istavrit tercihimi o yönde kullanıyorum” ifadelerini kullandı.



