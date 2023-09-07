Pamuk üreticisi zor durumda: Maliyeti karşılayamazlar!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:38

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:44

Hasat sezonu yaklaşan beyaz altın pamukta zor günler yaşanıyor. Üretim maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyona rağmen pamuk fiyatlarının üreticilerin beklentilerinin altında kalması pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Nitekim piyasalarda referans kabul edilen Cotlook A Endekse göre yurt dışı pamuk fiyatları 58-59 lira seviyelerindeyken yurt içinde pamuk 45-46 liradan işlem görüyor.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ELİDAŞ ve GDO'suz Pamuk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uçak, pamuğun küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle arz ve talebindeki dalgalanmalar ve coğrafi değişimlerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

“2022’DE 1 MİYON TONUN ÜZERİNE ÇIKTIK”

Gelinen noktayı da değerlendiren Bülent Uçak, “Pandeminin ilk şokunun atlatılmasının ardından Uzakdoğu’nun lojistik dezavantajları nedeniyle ülkemiz tekstil ve konfeksiyon sanayine önemli bir talep patlaması yaşandı. Aynı dönemde tüm dünyada emtia fiyatlarındaki artışla birlikte pamuk fiyatları da yükseliş trendine girdi. Bundan dünya pamuk fiyatları ile yüksek korelasyona sahip ülkemiz pamuk fiyatları da etkilendi ve fiyatlar arttı. Hem ülkemizde hem de dünyada Eylül 2020 ayında 1,5 dolar seviyelerinde olan pamuk fiyatları aralıksız olarak yükseldi. Nitekim, 2022 yılının pamuk ekim sezonunda fiyatlar neredeyse zirve noktasına ulaşarak 3,5 doları buldu. Artan pamuk fiyatları ile birlikte üreticilerimiz de pamuk ekim alanlarını büyüttü ve 2022 yılında bir önceki yıla göre ekim alanları yüzde 32 oranında artarak 573 bin hektara, üretim ise uzun yıllardır hedefiz olan 1 milyon tonun üzerine çıktı” diye konuştu.

“750 BİN TON SEVİYELERİNE GERİLEYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR”

2022 pamuk ekim dönemi olan mayıs ayından sonra ise hem dünyada hem de Türkiye’de pamuk fiyatları gerilemeye başladığını bildiren Bülent Uçak, “Küresel ekonomideki sorunlar nedeniyle talebin yavaşlaması, ülkemizdeki kur hareketleri nedeniyle üretim maliyetlerinin yükselmesi, pandeminin hemen sonrasında ülkemize yönelen talebin maliyetlerin daha düşük hale geldiği Uzakdoğu’ya kayması gibi nedenlerle ülkemizde pamuk talebi geriledi. Zaten düşük talebin olduğu bir dönemde tekstil üretimimizin yoğun olarak kümelendiği kentlerimizi yerle bir eden ve hepimizi acıya boğan 6 Şubat depremi de sektörün tüm paydaşlarını vurdu. Yüksek üretim maliyetleri ve gerileyen pamuk fiyatları nedeniyle pamuk üretiminden umduğu geliri elde edemeyen üreticilerimiz henüz net veriler oluşmasa da 2023 ekim döneminde pamuk ekim alanlarını azalttığını söyleyebiliriz. Ne yazık ki, 2022/23 sezonunda 1 milyon tonun üzerine çıkan üretimimizin 2023/24 sezonunda 750 bin ton seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİNİN PARA KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Yerli pamuk fiyatının düşüşe geçtiğini aktaran Uçak, “Hasat dönemi yaklaşırken başta ana ihracat pazarımız Avrupa Birliği olmak üzere küresel talepteki durgunluk ve pamuk tüketimimizin önemli miktarda gerilemesi yeni sezona önemli miktarda stok devredilmesine de neden oldu. Bunun sonucu olarak da yurt dışı ve yerli pamuk fiyatları arasındaki fark yerli pamuk aleyhine iyice açıldı. Piyasalarda referans kabul edilen Cotlook A Endekse göre yurtdışı pamuk fiyatları 58-59 lira seviyelerindeyken yurtiçi pamuk fiyatları 45-46 liradan işlem görme noktasına geldi. Artan üretim maliyetleri ve yüksek enflasyonun etkileri düşünüldüğünde, bu fiyat seviyelerinden üreticilerimizin para kazanması bir yana maliyetini bile karşılaması mümkün değil. Yerli pamuk aleyhine böyle bir fiyat farkı sektörün daha önce hiç şahit olmadığı bir durum” dedi.

TEŞVİK VE FİNANSAL DESTEK ÇAĞRISI

Bülent Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün tüm paydaşları tarafından bilindiği üzere, uluslararası ticaretinde herhangi bir vergi uygulanmayan ve yurt içi-yurt dışı fiyat korelasyonu tarihsel olarak çok yüksek olan pamuk da yurt içi fiyatlar, İzmir Ticaret Borsası’nda arz ve talebin karşı karşıya gelmesi ile oluşuyor. Borsa pamuk işlem salonunda şeffaf piyasa koşullarında oluşan fiyatlar pamuk sektörü için referans fiyat niteliği taşıyor. İzmir Ticaret Borsası olarak bizler de pamukta sürdürülebilir üretim için üreticilerimizin yeterli kazancı elde etmesini bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu amaçla, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bugünkü fiyat koşullarının, yaklaşan hasat döneminde üreticimizi olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla prim desteğinin kilogram başına 5 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, tekstil sanayimizin yerli pamuk kullanımını teşvik edecek tedarik modellerini ve finansal destek mekanizmalarını da bir an önce hayata geçirmeliyiz.”

DIŞA BAĞIMLILIK ARTAR

Teşvik ve destek olmadığı takdirde pamuk ekim alanlarının ve üretiminin bir sonraki yıl daha da gerileyeceğini belirten Bülent Uçak, “30 milyar doların üzerinde bir ihracat gelirine sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün hammadde açısından dışa bağımlılığı artacaktır” şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, pamuk üreticilerini ve bu üretime bağlı on binlerce insan ile 30 sektörü etkileyen olumsuzlukların giderilmesi konusunda tüm yetkilileri göreve çağırdıklarını da sözlerine ekledi..