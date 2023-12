Patronlar satıyor! Borsada son dönemdeki gelişmeleri Metin Yüksel anlattı...

Yayınlanma: 09.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 09.12.2023 - 15:48

Geçtiğimiz hafta borsada patron ve ortak satışları gelmeye başladı. Son bir hafta içerisinde 3 önemli hisseye ortak satışı geldi.

Borsada yaşananları değerlendiren Danışman-Yazar Metin Yüksel, "Bu birdenbire ortaya çıkmış bir durum değil. Bundan birkaç ay önce faizler artmaya başladığında, nakite ulaşma sıkıntısının ortak satışlara ve sermaye arttırımlarına sebebp olacağını öngörmüştük. Son bir ayda bu durum yoğunlaştı. Şirketlerin finansal sıkıntılarını hisse satarak karşıladığını görüyoruz. Halka açık şirketlerin çoğunda ortaklar kendilerine ve firmalarına finansman sağlıyorlar" dedi.

"BORÇLANARAK BORSAYA GİRMEYİN"

Borsaya giren her yatırımcının bilinçli olarak girmediğini belirten Yüksel, "Borsanın halka arzlardan kaynaklı getirisinin imrenilecek surette olması yurttaşları borsaya yönlendiriyor. Şirketleri tanımadan ve bilmeden, mali ve yönetsel açıdan incelemeden getiri sarhoşluğu ile borsaya akın edildiğini görüyoruz. Bu tehlikeli bir süreç" dedi.

Yüksel, "Çok daha az oynaklığa sahip olan yatırım kalemleri varken, bugünkü faiz oranında da yatırımı korumak daha kolayken diğer tarafta riskli olan borsaya talep var. Özellikle tasarrufla değil de, bir kredi kullanarak, borçlanarak etrafınızdakilere para vaat ederek borsaya geldiğinizde sonu hüsranla biten durumlar ortaya çıkar. Yakında bu haberleri göreceğiz" iadelerini kullandı.

YABANCI YATIRIMCI GELECEK Mİ?

Borsaya girecek yabancı yatırımcının doları da dengeleyeceğini belirten Yüksel, "2024 için Türkiye'nin hikâyesi denge olacak. Son birkaç yılın politikaları tüm dengeleri bozdu. Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte bir denge oluşuyor. Sorun tansiyonda değil oynak tansiyonda. Bundan sonraki süreçte not artırımı önem kazanacak. Not açısından araftayız. Biraz aşağı gidersek iflas riski olan ülkeyiz, yukarı gidersek yatırım yapılabilir ülkeyiz. Not artışı olduğu müddetçe hisse senedine yansıyacak bir yabancı yatırımcı da getirecektir" diye konuştu.